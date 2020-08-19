70 дней со дня обрушения дома на Ясной: в мэрии не берутся за дальнейшее переселение жителей

Сегодня, 19 августа, инициативная группа жильцов обрушившегося дома на улице Ясной провела встречу с журналистами, чтобы рассказать о бездействии чиновников.

Больше всего эти люди хотят вернуться в свои квартиры, но пока что у них нет такой возможности из-за предполагаемой угрозы повторного обрушения. А пока дом пустует, в него пробираются воры.

Дом на улице Ясной, 10 частично обрушился 10 июня. Тогда, около 3 часов ночи, начала обваливаться стена с левой стороны здания. Обошлось без смертельных случаев, но были пострадавшие.

Одесский городской совет отправил часть жильцов в детский летний лагерь «Мрія» для временного пребывания. Как оказалось, условия лагеря никак не подходят для жизни семей. Другая часть жильцов отказалась размещаться в лагере и ушли на съемные квартиры, к родственникам или друзьям.

После многочисленных обращений в мэрию и обещаний чиновников решить проблему с жильем до августа, никаких подвижек в ситуации не произошло. С момента обвала прошло 70 дней и люди начали понимать, что о них забывают, а город хочет «замять» эту историю.

– Жильцы писали обращения в мэрию, также у нас был подписан договор с юристом, который делал запросы и в горсовет, и в управление капитального строительства, и в департамент культурного наследия, и к Дмитрию Жеману. Из шести таких запросов мы получили только один ответ. Из которого поняли, что ничего нам выделять не будут, так как очередь на переселение очень большая, – рассказал жилец дома Сергей Комаров.

Также удалось узнать, что по самому дому на этот год запланированы работы по укреплению стены, чтобы предотвратить дальнейший обвал, а затем здание на Ясной, 10 законсервируют. А далее последует стандартная процедура создания плана реконструкции, согласования, расчета затрат, тендера. Жильцы предполагают, что на это уйдет не менее двух лет.

Что же делать жильцам, которые остались без жилья и разместились в лагере пока что неизвестно, ведь «Мрію» закроют осенью. На эти и другие интересующие вопросы жильцы хотят получить ответы на встрече с представителями профильных структур. Данную встречу чиновники уже переносят второй раз за неделю. Пока что, последняя дата – 20.08, т.е. завтра.

В это же время, пока идут разбирательства, дом стал магнитом для мародеров. В прошлую субботу ночью в дом пробрался грабитель. По словам охранника, полиция отказалась приезжать на вызов. Поэтому пришлось приехать жильцам и искать вора своими силами. К счастью, под утро его нашли. Неизвестный пытался украсть сумку с вещами и некоторыми предметами быта. Кстати, под утро приехали правоохранители, но увозить нарушителя отказались. Охранникам на своем транспорте пришлось везти вора в участок.

Больше фото дома на Ясной смотрите в галерее:

Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной Дом на Ясной

Фото: Артем Виноградов