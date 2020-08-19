Ко Дню Независимости назначили дополнительные поезда из Одессы

Об этом сообщил сайт перевозчика.

22 и 24 августа поезд Одесса-Киев совершит рейсы в обоих направлениях. Отправление поезда из Киева запланировано на 8:06, прибытие в Одессу – на 18:18. Отправление из Одессы – в 11:03, прибытие в Киев – в 20:31.

Поезд Львов-Одесса в обоих направлениях будет ходить 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Из Львова он будет отправляться в 09:40 с прибытием в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление запланировано на 10:16, прибытие во Львов – на 21:05.