Одесским ресторанам снова запретили работать по ночам (видео)

В Одессе ресторанам и ночным клубам нельзя работать после 24:00.

Это связано с тем, что Одесса попала в новую, “желтую” карантинную зону из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. И будет там находится до 31 августа.

В связи с этим в силу вступили некоторые ограничения. В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о том, что в общественном транспорте можно ездить только на сидячих местах. Также нужно одевать маски в общественных местах.

Кроме того, “барам, кафе, ресторанам и ночным клубам запретили работать с полуночи до 7 утра”. Об этом в видеокомментарии заявил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

Ранее такой запрет уже вводили. Однако клубы и рестораны работали, а их владельцы выходили на акцию протеста.