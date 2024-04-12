Новости Одессы и Одесской области

Траур по жертвам ракетной атаки объявлен 12 апреля в Одесской области

Траур по жертвам ракетной атаки объявлен 12 апреля в Одесской области

В Одесской области в пятницу, 12 апреля, объявлен день траура в связи с трагической гибелью пяти человек из-за ночной атаки «искандерами» 10-го числа. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

Напомним, 10 апреля, в 80-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, россияне с раннего утра терроризировали одесситов. Первые ракетные удары были нанесены ранним утром, затем враг атаковал Одесскую область, применяя различные виды ракет. Сообщалось, что в результате «прилета» по объекту транспортной инфраструктуры были ранены двое сотрудников Одесской железной дороги.

По итогам дня погибли пять человек, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка. Еще семь человек получили ранения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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