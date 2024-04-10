«Поздравления» рашистов продолжаются: в Одессе слышны взрывы, идет воздушный бой

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

Как сообщили в Силах обороны юга, враг атакует Одесскую область, применяя различные виды ракет.

«Враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте работе Сил обороны!

Не ориентируйте врага публикациями боевой работы и последствий попаданий», — предупреждают военные.

Атаки врага одна за другой продолжались с утра. С начала суток было запущено четыре «Искандера» и две крылатые ракеты, сообщают мониторинговые каналы.

Россияне нанесли удары по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.

А ночью Одесская область отбивалась от ударных дронов, сбито 2 «шахеда».