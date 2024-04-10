«Поздравления» рашистов продолжаются: в Одессе слышны взрывы, идет воздушный бой

10 апреля, в День освобождения Одессы от фашистских захватчиков, российские оккупанты продолжают наносить точечные ракетные удары по Одесской области. Идет боевая работа Сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
Как сообщили в Силах обороны юга, враг атакует Одесскую область, применяя различные виды ракет.
«Враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков.
Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте работе Сил обороны!
Не ориентируйте врага публикациями боевой работы и последствий попаданий», — предупреждают военные.
Атаки врага одна за другой продолжались с утра. С начала суток было запущено четыре «Искандера» и две крылатые ракеты, сообщают мониторинговые каналы.
Россияне нанесли удары по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.
Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.
А ночью Одесская область отбивалась от ударных дронов, сбито 2 «шахеда».