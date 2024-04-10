Ракетный удар по Одессе 10 апреля: пострадали железнодорожники

Сегодня утром, 10 апреля 2024 года, в день освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, российские потомки фашистов цинично обстреляли город баллистическими ракетами, в частности, объекты критической инфраструктуры.
Во время атаки пострадали двое сотрудников железной дороги, сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця».
Пострадавшие были госпитализированы с ранениями и травмами. Их состояние стабильное. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Как уточняет издание «Думская», ранены машинист и помощник машиниста. Машинист с ранением головы в реанимации в тяжелом состоянии. Ранения его помощника – средней тяжести.
Напомним, ранним утром 10 апреля Одессу сотрясли несколько мощных взрывов – россияне атаковали город баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.
Спустя некоторое время атака возобновилась – враг нанес несколько точечных ударов по Одесской области с применением ракет разных типов.
По информации военных, пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре.
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