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Жалоба за жертвами ракетної атаки оголошено 12 квітня в Одеській області

Жалоба за жертвами ракетної атаки оголошено 12 квітня в Одеській області

В Одеській області в п’ятницю, 12 квітня, оголошено день жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю п’яти осіб через нічну атаку «іскандерами» 10-го числа. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нагадаємо, 10 квітня, у 80-ту річницю визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників, росіяни з раннього ранку тероризували одеситів. Перші ракетні удари було завдано рано вранці, потім ворог атакував Одеську область, застосовуючи різні види ракет. Повідомлялося, що внаслідок «прильоту» по об’єкту транспортної інфраструктури було поранено двох співробітників Одеської залізниці.

За підсумками дня загинули п’ятеро людей, зокрема одна дитина — 10-річна дівчинка. Ще семеро людей дістали поранення.

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