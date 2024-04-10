В Одессе сильные взрывы: рашисты нанесли удар в День освобождения города

10 апреля Одесса отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 2024 году город отмечает 80-ю годовщину этого события. И именно в этот день продолжатели дела фашизма в 21-м веке, рашисты, в своей манере “поздравили” одесситов с праздником.

Примерно в 5:30 утра жителей города разбудили громкие взрывы, совпавшие с включением сигнала воздушной тревоги. Такая скорость атаки позволяет предположить, что враг применил баллистические ракеты, которым надо всего несколько минут, если их запускают из временно оккупированного Крыма, чтобы достичь Одессы.

Местные телеграм-каналы сообщили о прилетах, ведь сбить такого оружие могут лишь несколько моделей зенитных комплексов, которых, по имеющейся информации, пока нет у защитников одесского неба.

По состоянию на 5:50 утра информации о том, куда попали ракеты, а также о разрушениях и пострадавших, пока не поступало.

Ранее в Нацполиции предупреждали о повышенной опасности ракетных ударов и провокаций на улицах города 10 апреля 2024 года.