Рашиты ударили баллистикой по Одесскому району: есть погибшие и тяжело раненые

О последствиях «прилетов» сообщают Силы обороны юга Украины.

По официальной информации, враг снова атаковал транспортную инфраструктуру.

«Есть попадание в АЗС, усиливающее взрывную опасность», – отмечается в сообщении.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сегодня в период с 18:00 до 18:30 часов Одесщина в очередной раз была под ударами баллистических ракет, предварительно – Искандер-М.

В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и находящиеся рядом грузовики.

В результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка. Еще семь человек получили ранения.

«Один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное», – добавил Кипер.

Напомним, вечером 10 апреля в Одессе прогремели несколько мощных взрывов.

Отметим, что сегодня, в 80-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, россияне с раннего утра терроризируют одесситов. Первые ракетные удары были нанесены ранним утром, затем враг атаковал Одесскую область, применив различные виды ракет. Сообщалось, что в результате «прилета» по объекту транспортной инфраструктуры были ранены двое сотрудников Одесской железной дороги.