Транспортный коллапс и суд против Труханова: что произошло в Одессе 24 сентября?

Утро прошлого дня, 24 сентября, в Одессе началось с транспортного коллапса на поселке Котовского.

В общественном транспорте начали возить только сидячих пассажиров. Это произошло по правилам, но внезапно. И маршруток в час-пик на всех не хватило.

Тем временем, на карантин в Одесских школах закрыли уже 30 классов. Из количество растет.

В Одессе поймали дерзкую банду из Кировоградской области. У своей жертвы злодеи отобрали почти миллион долларов.

Один из кандидатов в мэры, Михаил Кузаконь, подал в суд на другого – Геннадия Труханова. Хочет снять его с выборов.

А о том, что произойдет сегодня, 25 сентября, узнаете на сайте “Одесская жизнь”.