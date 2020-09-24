На поселке Котовского – транспортный коллапс: на остановках застряли множество одесситов

Второй день на конечных остановках общественного транспорта на поселке Котовского в Одессе скапливаются огромные очереди одесситов.

Водители «неожиданно» решили брать только сидячих пассажиров. По рассказам очевидцев, маршрутные автобусы заполняются сидячими пассажирами на конечных остановках, а дальше едут практически без остановок. В очереди многим одесситам, стремящимся добраться с поселка Котовского в другие районы Одессы, приходится стоять не меньше часа. Возмущению одесситов, оказавшихся в крайне сложной ситуации, нет предела.

По слухам, за работу взялась полиция, которая начала активно проверять соблюдение правил перевозки пассажиров во время карантина, и штрафует водителей общественного транспорта.