Карантин в одесских школах: закрыли уже почти 30 классов

В школах Одессы закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садах. Еще два дня назад на карантин было закрыто 19 классов.

Об этом сообщает Украинская служба информации, ссылаясь на директора департамента образования мэрии Одессы Елену Буйневич.

По данным одесского горздрава, на 23 сентября в Одессе зафиксировали 301 случай заболевания детей в возрасте до 17 лет. В понедельник, 21 сентября, таких случаев было 293.

Тем не менее, на сегодня в Одессе нет закрытых школ и детских садов – на карантин отправили только отдельные классы и детсадовские группы.

Напомним, за сутки в Одесской области выявили 179 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли 7 человек. В Украине за сутки зарегистрировали 3 372 новых случая коронавируса, вылечились 1 788 человек, умерли – 52 человека.