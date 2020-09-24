Новости Одессы и Одесской области

Карантин в одесских школах: закрыли уже почти 30 классов

Карантин в одесских школах: закрыли уже почти 30 классов

В школах Одессы закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садах. Еще два дня назад на карантин было закрыто 19 классов.

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Об этом сообщает Украинская служба информации, ссылаясь на директора департамента образования мэрии Одессы Елену Буйневич.

По данным одесского горздрава, на 23 сентября в Одессе зафиксировали 301 случай заболевания детей в возрасте до 17 лет. В понедельник, 21 сентября, таких случаев было 293.

Тем не менее, на сегодня в Одессе нет закрытых школ и детских садов – на карантин отправили только отдельные классы и детсадовские группы.

Напомним, за сутки в Одесской области выявили 179 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли 7 человек. В Украине за сутки зарегистрировали 3 372 новых случая коронавируса, вылечились 1 788 человек, умерли – 52 человека.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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