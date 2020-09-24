Мэра Одессы Труханова хотят снять с выборов через суд: что ему предъявляют оппоненты?

Действующего мэра Одессы и кандидата на этот же пост от партии “Доверяй делам” Геннадия Труханова хотят снять с выборов через суд.

Заседание состоится в 9:30 в пятницу, 25 сентября, сообщил в “Фейсбукц” истец по делу, еще один кандидат в мэры Одессы Михаил Кузаконь.

Слушать дело будут в Окружном административном суде Одессы. Как сообщил на пресс-конференции по этому поводу адвокат Кузаконя Вадим Оксюта, истец будет доказывать, что у Труханова есть гражданство России.

Читайте также: Кто метит в мэры Одессы: горожанам готовят большой выбор кандидатов