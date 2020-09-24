Отобрали почти миллион долларов: в Одессе задержали бандитов из еще одной ОПГ (фото)

В Кировоградской области четверо бандитов похитили богатого местного жителя. Его удерживали несколько часов и силой заставили отдать около миллиона долларов.

Это было еще в феврале. А поймать бандитов удалось только в сентябре, в Одессе. Задерживали их бойцы спецназа, сообщили в ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

У бандитов изъяли машину, на которой они совершили свое преступление, оружие и деньги. Злодеям сообщили о подозрении в бандитизме и похищении человека.

Ранее в Одессе поймали банду, которая ограбила семью фермеров в Николаевской области.