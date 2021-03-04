Трамвайный «облом» и везунчик с «Альтаира»: главные события Одессы 3 марта

В среду, 3 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
В Украине сделали первый шаг к отказу от перевода часов на летнее и зимнее время. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201.
Выделенных трамвайных путей на улице Преображенской в Одессе не будет. Во всяком случае, в ближайшие 12 лет. Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета не планирует отделять трамвайные пути от остальной проезжей части.
Дамба Хаджибейского лимана, что на границе между Одессой и территорией Одесской области, пребывает в аварийном состоянии и находится под угрозой прорыва. По оценкам специалистов, в случае ее прорыва будет затоплена территория около 23 кв. км и пострадают тысячи человек.
ХII Одесский международный кинофестиваль, который состоится 14-21 августа 2021 года, начинает отбор фильмов в Национальную конкурсную программу.
В Одессе в жилом комплексе «Альтаир» мужчина выпал из квартиры на 23 этаже. После падения он остался жив.
Фото Марии Котовой