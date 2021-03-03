Дамба Хаджибейского лимана угрожает Одессе: что находится в зоне риска?

Причем, аварийная она еще с 2003 года. А находится она на границе между Одессой и территорией Одесской области и де-юре является бесхозной, сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Сообщается, что в феврале 2020 года ураганный ветер и сильные волны нанесли ощутимый ущерб дамбе. Наиболее опасные места прорыва – участки прохождения трубопроводов от насосных станций № 4 и № 5, которые проложены в теле дамбы. На сегодняшний день фиксируется просачивание воды сквозь стены станций.

Какие территории окажутся в зоне риска в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана?

По оценкам специалистов, в случае ее прорыва будет затоплена территория около 23 кв.км (2300 га), пострадают тысячи человек. В зону возможного затопления попадают: железнодорожная ветка, свыше 50 предприятий и организаций, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, ООО «Инфокс» СБО «Северная» с иловыми площадками, учебные учреждения, роддом и Центр семейной медицины. Будет нарушено энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение Суворовского района Одессы и центральной части города.

Что предлагают власти?

О состоянии дамбы и возможных способах ее спасения говорили на совместном совещании мэрии и облгосадминистрации.

По результатам мэр Одессы Геннадий Труханов сказала, что скоро будет заседание городской Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, подготовлены документы для областной Комиссии ТЭБ и ЧС с целью выделения средств из резервного фонда для проведения противоаварийных работ на наиболее опасном участке дамбы.

«Главная задача сегодня — не допустить критической ситуации. Уверен, совместными усилиями удастся решить эту проблему», – сказал на совещании глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. По его словам, также будет встреча с руководством Укравтодора по вопросу расширения данного участка Объездной дороги со строительством новых энергоэффективных насосных станций.

Также нужно принять меры для снижения уровня воды в Хаджибейском лимане. Ежедневно с станции биологической очитски сточных вод «Северная» в лиман сбрасывается порядка 150 куб. м очищенных стоков, при этом отвод воды из лимана осуществляется только естественным путем, в основном за счет испарения. Наиболее эффективным способом является завершение проекта глубоководного выпуска сточных вод от станции биологической очистки «Северная» в море.

Вся история проблемы – в статье: Одесса без Хаджибейской дамбы: Венеция у Черного моря, миллионы на дне залива и ничейное дело

Фото, видео: сайт мэрии Одессы