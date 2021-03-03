В Одессе на Преображенской не будет выделенных трамвайных путей (фото)

Выделенных трамвайных путей на улицйе Преображенской в Одессе не будет. Во всяком случае, в ближайшие двенадцать лет.

Как стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета не планирует отделять трамвайные пути от остальной проезжей части. Причем, как на участке Преображенской улицы между Новощепным рядом и Пантелеймоновской, который скоро будут ремонтировать, так на всем протяжении будущего трамвайного маршрута «Север-Юг».

Этот трамвайный маршрут величается скоростным, но как он может стать таковым без выделенных трамвайных путей?

Вопрос о выделении путей, то есть об их разделении для общественного и частного автотранспорта поднял председатель комиссии Петр Обухов.

Он подчеркнул, что «если этого не сделать, то сам смысл «скоростного трамвая» теряется».

Петр Обухов обратил внимание членов комиссии, что именно на участке Преображенской между Новощепным рядом и Пантелеймоновской «каждый вечер, в пять, торговцы на автомобилях блокируют движение, и трамваи не ходят».

– Никакого скоростного трамвая не будет, если не сделать выделенную линию, – заявил он.

Начальник отдела технадзора управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Виктор Желязко заявил, что он себе не представляет, как возможно отделять трамвайные пути на уже отремонтированных участках улицы Преображенской. Посему и на предстоящем ремонте «куска» Преображенской их выделять не планируют.

Первый заместитель главы управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Вахтанги Гвазава добавил, что к этой идее можно вернуться через 12 лет, когда истечет гарантийный срок капитального ремонта.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что трамвай на Преображенской хотят оградить.

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