Одесский кинофестиваль начал принимать заявки на участие

ХII Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который состоится 14-21 августа 2021 года, начинает отбор фильмов в Национальную конкурсную программу.

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, по случаю 30-летия независимости Украины в этом году организаторы ОМКФ решили сделать акцент на украинском кино.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте кинофестиваля, а также предоставить все указанные в онлайн-форме материалы к 14:59:59 (по киевском времени) 15 июня 2021 года.

Как сообщается, участниками Национальной конкурсной программы могут стать игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные и короткометражные украинские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2020 или 2021 году. Приоритет будет предоставляться лентам, для которых показ в рамках Национальной конкурсной программы станет украинской премьерой.

Отбирать фильмы в Национальную конкурсную программу будет специальная комиссия. Более подробную информацию о правилах и процедуре подачи заявок на ХII ОМКФ можно найти в разделе «Регламент» на сайте кинофестиваля.

Кроме Национальной конкурсной программы, в рамках ХII ОМКФ будут представлены традиционные внеконкурсные секции «Фестиваль Фестивалей», «Гала-премьеры» и ретроспективные показы. Также будут работать профессиональная площадка Film Industry office, Летний Кинорынок и образовательная программа «Летняя киношкола».

Как сообщала «Одесская жизнь», в этом году Одесский международный кинофестиваль снова продет в привычном режиме после того, как в 2020 году из-за карантина он состоялся онлайн.

Также стало известно, что Одесский кинофест переформатируют.