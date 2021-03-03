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Летнее и зимнее время в Украине почти отменили: что решили в Раде и причем тут война?

Летнее и зимнее время в Украине почти отменили: что решили в Раде и причем тут война?

В Украине сделали первый шаг к отказу от перевода часов на летнее и зимнее время. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201.

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“Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября… Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется”, – сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Причем тут война на Донбассе? 

Ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что законопроект также направлен на противодействие агрессии со стороны России.

“Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий”, – подчеркивал он.

Если перевод часов не отменят во втором чтении законопроекта, то переход на летнее время состоится в ночь с 27 на 28 марта.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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