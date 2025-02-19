Об этом руководитель США высказался в своем посте в социальной сети Х.

Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «диктатором без выборов», который намеренно продолжает войну.

По словам Трампа, Зеленский, которого он охарактеризовал как «умеренно успешного комика», убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, «которую невозможно выиграть и которую не нужно было начинать».

Он также утверждает, что без поддержки США и самого Трампа Зеленский «никогда не сможет достичь урегулирования».

Трамп подчеркнул, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом европейские средства гарантированы, а США «ничего не получат назад». Он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии требований о равном распределении затрат, аргументируя это тем, что война «гораздо важнее для Европы».

Кроме того, Трамп заявил, что половина отправленных Украине средств «исчезла», и раскритиковал Зеленского за отказ проводить выборы и низкие рейтинги. Ранее Трамп заявлял, что рейтинг Зеленского среди украинских выборов – 4%.

Американский президент также заявил об успешных переговорах по завершению войны с Россией, которые, по его словам, может провести только он и его администрация.

В конце поста Трамп отметил, что «любит Украину», но считает, что под руководством Зеленского «страна разрушена, и миллионы погибли неизвестно за что».

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Фото: Апостроф