Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошла первая за долгое время официальная встреча представителей США и России. Советник по национальной безопасности США Майкл Волц заявил о некоторых основополагающих принципах. В частности, завершение войны в Украине должно быть окончательным.

Об этом сообщает The Guardian во вторник, 18 февраля.

«Это должно быть постоянное завершение войны, а не временное, как мы уже видели в прошлом. Мы понимаем, что с практической точки зрения будут обсуждаться вопросы территории и вопросы гарантий безопасности. Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любых переговоров», — заявил Волц.

Он также добавил, что самым важным является то, что президент США Дональд Трамп «четко заявил о своем желании и решимости положить конец этой войне, остановить убийства, которые продолжаются».

«Все эти факторы будут определять ход будущих переговоров», — отметил советник по нацбезопасности Трампа.

Отметим, российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. Украину на встречу не приглашали. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это «стало сюрпризом» и всю информацию он получил из СМИ.

Последствия массовой ночной атаки дронами

В ночь на 19 февраля 2025 года противник атаковал Украину 167-ю беспилотниками разных типов, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумской области, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 106-ти БпЛА. Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

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О ситуаци на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг 18 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

Пятьдесят атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого оккупанты 17 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз предпринимал попытки продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел десять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 35 авиаударов, сбросив 44 КАБ.

Как сообщают аналитики ISW, российская армия продолжает попытки отбить территории в Курской области, однако подтвержденного продвижения аналитики не зафиксировали. В то же время вражеские источники утверждали, что украинские войска продолжали контратаки на этом участке фронта.

Продолжались и попытки наступления врага на Харьковском направлении, но без продвижений. Такая же ситуация и на Купянском направлении. Однако, вероятно, россиянам удалось достичь успеха в направлении Боровой.

Россияне пытались наступать на Покровском направлении, однако достичь успеха не удалось. Оккупанты продолжали наступательные действия и на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали. В то же время российские военкоры утверждали, что Силы обороны контратаковали к северу от Андреевки и удерживали позиции к западу от Дачного.

Потери врага на утро 19 февраля 2025

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

Потери живой силы врага за сутки составили 1300 человек.

Кроме того, украинские воины обезвредили: