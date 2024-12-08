Новости Одессы и Одесской области

В Одессе погиб мужчина – прыгнул на рельсы перед поездом

В Одессе погиб мужчина – прыгнул на рельсы перед поездом

В Пересыпском районе Одессы под колесами поезда трагически погиб мужчина.

О происшествии рассказали сегодня утром в областном управлении Нацполиции.

По информации полицейских, трагедия случилась в субботу, 7 декабря, около 18 часов на железнодорожной платформе «Шевченко».

«Предварительно правоохранители установили, что во время приближения пассажирского поезда мужчина прыгнул на рельсы. Машинист, заметив его, применил экстренное торможение, однако избежать наезда, к сожалению, не удалось», – говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевший – мужчина 1966 года рождения – погиб на месте.

Сейчас в полиции устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, аналогичный случай произошел вечером 27 ноября в Одесском районе – тогда на железнодорожной станции «Одесса-Восточная» во время приближения грузового поезда на рельсы прыгнул 50-летний одессит.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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