В Одесском районе трагически погиб 16-летний подросток

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

трагедия произошла вчера, 6 января, около 13 часов. Местная женщина сообщила в полицию, что возле многоэтажного дома, в котором проживает, обнаружила травмированного парня.

Ему вызвали «скорую», но по дороге в больницу он, к сожалению, скончался.

Предварительно полицейские установили, что подросток выпрыгнул из окна подъезда, расположенного на шестом этаже многоэтажки.

Известно, что погибший жил в Черноморске с бабушкой. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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