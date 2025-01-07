В Одесском районе трагически погиб 16-летний подросток

В коттеджном посёлке Совиньон-3 Одесского района от травм, полученных при падении из окна многоэтажки, скончался подросток. Предварительно, ребенок совершил самоубийство.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
трагедия произошла вчера, 6 января, около 13 часов. Местная женщина сообщила в полицию, что возле многоэтажного дома, в котором проживает, обнаружила травмированного парня.
Ему вызвали «скорую», но по дороге в больницу он, к сожалению, скончался.
Предварительно полицейские установили, что подросток выпрыгнул из окна подъезда, расположенного на шестом этаже многоэтажки.
Известно, что погибший жил в Черноморске с бабушкой. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
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