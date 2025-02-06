Мальчику и девочке перерезали горло

Главная подозреваемая в этом убийстве, по сообщениям болгарских медиа, мать детей, 32-х летняя Оксана Плачкова.

Погибшие дети – мальчик Иван, которому было одиннадцать лет и пятилетняя девочка Даша. Тела детей с ножевыми ранениями нашел отец, который ездил на работу из села Вакарел, где они жили, в болгарскую столицу Софию. Его жены в этот момент дома не было. Мужчина сразу вызвал полицию.

Вскоре правоохранители разыскали мать детей – она не скрываясь бродила по улицам села, имела при себе веревку и была подавлена. Во время беседы с полицейскими женщина сообщила, что убила своих детей и хотела покончить с собой, для чего купила веревку.

Оксану Плачкову задержали. Врач-психиатр, который беседовал с ней после этого, сообщил, что по мнению женщины, она и дети должны были умереть, чтобы никому не быть обузой. При этом мать не воспринимала детей как самостоятельных индивидуумов. Она считала их продолжением себя, потому и лишила жизни.

По данным первого канала болгарского телевидения, сейчас по решению суда украинка помещена в психиатрическое отделение больницы МВД для проведения дополнительного обследования.

Что предшествовало трагедии

За день-два до трагедии Оксана Плачкова, как пишут болгарские медиа, пожаловалась мужу, что испытывает сильное беспокойство и тревожность. Вместе они сходили на прием к врачу-психиатру. Специалист выписал ей препараты, которые должны были облегчить ее состояние. Принимала их женщина, или нет, а если да, то как они подействовали, полиция еще не выяснила.

После задержания у украинки пытались выяснить, были ли у нее в семье случаи серьезных психических расстройств, но она отказалась отвечать на этот вопрос. При этом присутствовал переводчик, хотя болгарские журналисты отмечают, что и Оксана и ее супруг неплохо знали болгарский язык, так как работали в этой стране.

В день убийства мужа не было дома, он уезжал в Софию. По какой причине – не сообщается. Но болгарская столица расположена в 20 километрах от села Вакарел, где семья арендовала мансарду в частном доме.

Переселились в Вакарел они недавно, до этого больше года жили в другом населенном пункте – поселке Ахелое. Что стало причиной переезда – не сообщается.

Отметим, что читатели издания «Евроэкспересс» в своих комментариях к новости об убийстве детей не верят, что это сделала их мать. Они отмечают, что трехэтажный дом, в котором случилась трагедия, куплен владельцем для сдачи в аренду многим людям. Жильцы там постоянно меняются, и среди них попадаются подозрительные личности.

Комментаторы предполагают, что кто-то из других жильцов мог совершить это ужасное преступление, а когда мать увидела убитых детей, ее психика не выдержала.

Но следствие только началось, поэтому как все было на самом деле, должны показать результаты расследования.

Что известно о семье Оксаны Плачковой

В болгарских СМИ пишут, что по рассказам знакомых и родственников, до трагедии семья Плачковых производила впечатление образцовой. Супруги не ругались, их часто видели прогуливающимися с детьми.

Погибший сын учился в школе, посещал секцию карате, а девочка ходила в детский сад и занималась балетом. Оба супруга работали.

«Они приехали к нам из Одесской области. Женщина устроилась работать в гостиницу, а дети пошли в школу и детский сад. Я не видел никаких семейных проблем – ничего, что могло бы указывать на инцидент. У меня остались очень хорошие впечатления о людях. Маленький мальчик пошел в магазин и вернулся с сумками. Она постоянно была с дочерью, они катались на роликах», – приводит слова Явора Иванова, в квартире которого Плачковы прожили больше года, издание Nova.

Радион Тищенко – близкий друг семьи, рассказал изданию «Евроэксперсс», что известие об убийстве двух детей прозвучало как гром среди ясного неба:

«Они были для близких людей примером. Питались здоровой пищей, занимались спортом, работали, учили детей, водили их на дополнительные занятия. То есть они любили друг друга. Они хорошая семья. Я даже никогда не видел, чтобы они ссорились».

Сообщается, что Оксана – этническая украинка, замужем за болгарином из украинской Бессарабии. Супруги были вместе еще со школьных лет.

Российская пропаганда

Гражданство предполагаемой убийцы стало триггером для болгарской прессы, поддерживаемой российскими пропагандистами. Они подхватили тему, акцентируя внимание на том, что женщина, ставшая участницей трагедии – украинка.

Так российская пропаганда старается вызвать негативное отношение болгар к украинцам, создать иллюзию, что все украинцы – это жестокие и опасные люди, которые не дорожат жизнью даже собственных детей.

Подпитываемые российскими грантами болгарские медиа критикуют своих коллег, которые пытаются объективно освещать ситуацию, акцентируют внимание на фактах и психологии конкретного человека. По их же мнению, причина трагедии – именно в национальности Оксаны Плачковой и поэтому все ее соотечественники – это опасные коварные безжалостные убийцы.

Хотя многие болгары, с кем пересекалась семья Плачковых, в комментариях местным журналистам выказывали удивление, что супружеская пара – иностранцы. Настолько семья интегрировалась в болгарское общество.