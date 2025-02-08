Женщина выпала из окна
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За повідомленням прес-служби управління Нацполіції в Одеській області, 50-річна місцева мешканка випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку сьогодні близько 8 години ранку.

Від отриманих травм жінка загинула.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, вранці 5 лютого в Одесі з вікна 16-го поверху багатоповерхового будинку випали жінка і маленька дитина. Жінка загинула на місці, а її дев’ятирічна донька згодом померла у лікарні.

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Фото ілюстративне

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