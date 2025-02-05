Как сообщили в Нацполиции в Одесской области, от полученных травм женщина скончалась на месте, а ребенок, возрастом около 5-ти лет, госпитализирован. Их личности устанавливаются.

«На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и ювенальные полицейские. Правовая квалификация события будет предоставлена позже», — сообщили правоохранители.

В одесских телеграм-каналах сообщают, что трагедия произошла в ЖК «Горизонт» на ул. Костанди 104. Пишут, что с 16 этажа выпала (или выпрыгнула) 38-летняя женщина с 9-летним ребенком.

От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков,а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии: кома, кататравма, закрыто черепно-мозговая, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота.

Читайте также: