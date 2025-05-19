Изменения произошли в рамках выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года. Документ вводит новую модель организации воинского учета, предусматривающую делегирование соответствующих функций органам местного самоуправления. В Арцизе для этого создали отдельное структурное подразделение в составе горсовета.

Новый отдел будет заниматься ведением персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих в громаде. Его обязанности включают ежемесячную сверку данных с Болградским районным ТЦК, информирование граждан о вызовах в ТЦК, контроль изменений в персональных данных и соблюдение правил учета.

В апреле был утвержден штат нового отдела, в который войдут восемь работников: начальник, два главных специалиста в городе и пять делопроизводителей в старостинских округах.

Таким образом, Арциз стал одной из громад, которая уже реализовала основные шаги для внедрения обновленной модели воинского учета в соответствии с государственной политикой.

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