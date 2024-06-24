Светофоры в Одессе оборудуют резервным питанием на случай блэкаутов

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Там отметили, что сейчас идет модернизация светофоров на сложных перекрестках города. Специалисты «СМЭП» уже установили блоки бесперебойного питания на все светофорные объекты по ул. Преображенской (от Новощепного ряда до переулка Футуристов).

Благодаря этому все светофоры на этом участке могут работать от шести до восьми часов в автономном режиме.

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Ранее бесперебойными блоками питания оборудовали светофоры на двух центральных улицах города — Пушкинской и Ришельевской.