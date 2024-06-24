Светофоры в Одессе оборудуют резервным питанием на случай блэкаутов

Светофоры в Одессе оборудуют резервным питанием на случай блэкаутов

В Одессе продолжают устанавливать блоки бесперебойного питания на светофорах, чтобы они работали в автономном режиме при отключениях света. На сегодняшний день специалисты закончили работы на ул. Преображенской.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Там отметили, что сейчас идет модернизация светофоров на сложных перекрестках города. Специалисты «СМЭП» уже установили блоки бесперебойного питания на все светофорные объекты по ул. Преображенской (от Новощепного ряда до переулка Футуристов).

модернизация светофоров

Благодаря этому все светофоры на этом участке могут работать от шести до восьми часов в автономном режиме.

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модернизация светофоров

Ранее бесперебойными блоками питания оборудовали светофоры на двух центральных улицах города — Пушкинской и Ришельевской.

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