Отключений света 24 июня станет больше

Кроме того, сообщают в компании, с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Причиной энергетики назвали рост энергопотребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Сегодня, в воскресенье, 23 июня, графики стабилизационных отключений света будут применяться до 23:00.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».