Світлофори в Одесі обладнають резервним живленням на випадок блекаутів

Світлофори в Одесі обладнають резервним живленням на випадок блекаутів

В Одесі продовжують встановлювати блоки безперебійного живлення на світлофорах, щоб вони працювали в автономному режимі під час відключення світла. На сьогодні фахівці закінчили роботи на вул. Преображенській.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Там зазначили, що зараз триває модернізація світлофорів на складних перехрестях міста. Фахівці “СМЕП” уже встановили блоки безперебійного живлення на всі світлофорні об’єкти на вул. Преображенській (від Новощіпного ряду до провулка Футуристів).

модернізація світлофорів

Завдяки цьому всі світлофори на цій ділянці можуть працювати від шести до восьми годин в автономному режимі.

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модернізація світлофорів

Раніше безперебійними блоками живлення обладнали світлофори на двох центральних вулицях міста – Пушкінській та Рішельєвській.

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