Світлофори в Одесі обладнають резервним живленням на випадок блекаутів

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Там зазначили, що зараз триває модернізація світлофорів на складних перехрестях міста. Фахівці “СМЕП” уже встановили блоки безперебійного живлення на всі світлофорні об’єкти на вул. Преображенській (від Новощіпного ряду до провулка Футуристів).

Завдяки цьому всі світлофори на цій ділянці можуть працювати від шести до восьми годин в автономному режимі.

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Раніше безперебійними блоками живлення обладнали світлофори на двох центральних вулицях міста – Пушкінській та Рішельєвській.