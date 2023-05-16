Новости Одессы и Одесской области

Светофоры в центре Одессы будут работать даже во время блэкаута (фото)

Светофоры в центре Одессы будут работать даже во время блэкаута (фото)

В центре Одессы коммунальщики устанавливают на светофоры резервные блоки питания на случай отключений света. Их должно хватать на 3-4 часа работы. На сегодняшний день специалисты закончили работы на улице Пушкинской.

Как сообщает глава департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко, данный проект реализуется в рамках концепции энергетической безопасности Одессы при финансовой поддержке немецкого агентства международного сотрудничества GIZ.

«А это значит, что в случае любых проблем с энергопитанием, светофорные объекты могут работать 3-4 часа автономно, что в свою очередь повысит безопасность дорожного движения на магистральной улице», – добавил чиновник.

Одесские светофоры снабжают резервными блоками питания

В планах коммунальщиков на этот год – обустроить подобных образом еще несколько магистральных улиц города, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в Одессе на должном уровне.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто командует светофорами в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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