Этот день в истории: когда впервые появился светофор?

В 1914 году 5 августа в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных светофоров. У него были красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. В честь этого события ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофоров.

Однако самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Аппарат управлялся вручную. Его установили возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя год его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого случая от светофоров решили временно отказаться.

В 1910 году Эрнст Сиррин из Чикаго разработал автоматическое светофорное устройство с надписями Stop и Proceed. А через два года Лестер Вайр из Солт-Лейк-Сити придумал светофор с двумя круглыми электрическими сигналами.

Трехцветные светофоры впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году, после чего их стали устанавливать по всей Америке и Европе. В Украине первый светофор появился в Харькове в 1936 году.

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Фото: alexcity.com.ua