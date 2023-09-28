Апелляция не помогла: одесский бизнесмен останется под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения предпринимателю, подозреваемому в завладении Одесским аэропортом. Речь идет о Борисе Кауфмане.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В среду, 27 сентября, Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение ВАКС от 7 сентября.

Следствие обвиняет одесского бизнесмена Бориса Кауфмана в том, что он присвоил городской аэропорт и около 2,5 миллиардов гривен прибыли этого предприятия. Подозреваемый задержан, но может выйти под залог в 268,4 миллиона гривен.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в порядке не подлежит.

Напомним, ранее ВАКС избрал меру пресечения для другого фигуранта дела, Александра Грановского. Он должен заплатить залог в размере 120,78 млн грн.

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