Субботняя акция в Одессе: на Думской площади собрались самые стойкие (фото)

Очередное мероприятие состоялось у здания одесской мэрии на Думской площади и сегодня, в субботу, 6 января 2024 года, сообщил у себя в Facebook один из участников акции Владимир Самайчук.

Судя по опубликованным одесситом фото, на этот раз «на кофе» пришли действительно самые стойкие горожане.

«Субботняя акция самых стойких митингующих. Спасибо всем, кто приобщился»,

– прокомментировал Самайчук.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ходе акции, состоявшейся 16 декабря 2023 года, прозвучало предложение собираться дополнительно по воскресеньям или в какой-либо из будних дней под зданием Одесской областной военной администрации.

Напомним, 25 ноября организатор акции, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием Одесского муниципалитета, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.

В то же время стало известно, что в Одессе нашелся подрядчик по выполнению работ по ремонту исторического здания школы №39 на улице Успенской. Стоимость работ оценили более чем в 109 миллионов гривен.

Читайте также: В Одессе могут отменить тендер на реконструкцию Ивановского моста: причина.