Новости Одессы и Одесской области

Субботняя акция в Одессе: на Думской площади собрались самые стойкие (фото)

Субботняя акция в Одессе: на Думской площади собрались самые стойкие (фото)

Судя по всему, участники ставшей традиционной субботней акции «Кофе на Думской» в Одессе и в новом году решили не прекращать попыток достучаться до местных властей с тем, чтобы отменить многомиллионные тендеры, неуместные в дни войны, и направить эти средства на помощь нашим защитникам.

Очередное мероприятие состоялось у здания одесской мэрии на Думской площади и сегодня, в субботу, 6 января 2024 года, сообщил у себя в Facebook один из участников акции Владимир Самайчук.

Судя по опубликованным одесситом фото, на этот раз «на кофе» пришли действительно самые стойкие горожане.

На акцию 6 января 2024 в Одессе собрались самые стойкие

«Субботняя акция самых стойких митингующих. Спасибо всем, кто приобщился»,

– прокомментировал Самайчук.

Четвероногий участник акции протеста в Одессе 6 января 2024

Как сообщала «Одесская жизнь», в ходе акции, состоявшейся 16 декабря 2023 года, прозвучало предложение собираться дополнительно по воскресеньям или в какой-либо из будних дней под зданием Одесской областной военной администрации.

Напомним, 25 ноября организатор акции, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием Одесского муниципалитета, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.

В то же время стало известно, что в Одессе нашелся подрядчик по выполнению работ по ремонту исторического здания школы №39 на улице Успенской. Стоимость работ оценили более чем в 109 миллионов гривен.

Читайте также: В Одессе могут отменить тендер на реконструкцию Ивановского моста: причина.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить