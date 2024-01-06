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Суботня акція в Одесі: на Думській площі зібралися найстійкіші (фото)

Суботня акція в Одесі: на Думській площі зібралися найстійкіші (фото)

Судячи з усього, учасники традиційної суботньої акції «Кава на Думській» в Одесі і новому році вирішили не припиняти спроб достукатися до місцевої влади для того, щоб скасувати багатомільйонні тендери, недоречні в дні війни, і направити ці кошти на допомогу нашим захисникам.

Черговий захід відбувся біля будівлі одеської мерії на Думській площі і сьогодні, у суботу, 6 січня 2024 року, повідомив у Facebook один з учасників акції Володимир Самайчук.

Судячи з опублікованих одеситом фото, цього разу «на каву» прийшли справді найстійкіші городяни.

На акцію 6 січня 2024 року в Одесі зібралися найстійкіші

«Суботня акція найстійкіших мітингувальників. Дякую всім, хто долучився»,

– прокоментував Самайчук.

Четроногий учасник акції протесту в Одесі 6 січня 2024

Як повідомляло «Одеське життя», під час акції, що відбулася 16 грудня 2023 року, прозвучала пропозиція збиратися додатково у неділю або у будь-який з будніх днів під будівлею Одеської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 25 листопада організатор акції, голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова вирішила припинити мітингувати під будівлею Одеського муніципалітету, пояснивши це тим, що зрештою депутати виконали вимогу, з якої і почалися акції протесту, а саме на бюджетній комісії вирішили рекомендувати колегам під час сесії скасувати рішення про виділення 106 мільйонів гривень на ремонт Київського районного суду Одеси.

У той же час стало відомо, що в Одесі знайшовся підрядник по виконанню робіт з ремонту історичної будівлі школи №39 на вулиці Успенській. Вартість робіт оцінили у понад 109 мільйонів гривень.

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