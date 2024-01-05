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В Одессе могут отменить тендер на реконструкцию Ивановского моста: причина

В Одессе могут отменить тендер на реконструкцию Ивановского моста: причина

Тендер на ремонт Ивановского путепровода в Одессе пытается отменить прокуратура. Подрядчику, который победил в прошлогоднем тендере, за работу готовы заплатить 1,6 млрд гривен, но следствие считает, что мэрия неэффективно тратит деньги.

Как стало известно из материалов Хозяйственного суда Одесской области, расторжения договора на реконструкцию аварийного Ивановского путепровода в Одессе добивается Малиновская окружная прокуратура города.

Правоохранители считают, что тендер, который объявило управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, провели с нарушениями законодательства, в связи с чем требуют признать его результаты недействительными.

Исковые требования также обоснованы нарушением постановления Кабинета Министров Украины «Об эффективном использовании бюджетных средств» при проведении закупки товаров и услуг за бюджетные средства.

Очередное заседание по делу состоится 17 января. Суд вызывает представителей городского совета и Южного офиса Госаудитслужбы.

Как писала «Одесская жизнь», конкурс на реконструкцию Ивановского моста был объявлен в декабре 2021 года, а аукцион состоялся только в апреле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны. В нем участвовали две крупнейшие дорожные компании Украины — ООО «Автомагістраль-Південь» и «Ростдорстрой».

Победила «Автомагістраль-Південь», чье предложение было на 8 млн грн дешевле.

Подрядчик сначала должен полностью демонтировать нынешний путепровод. А затем — строить новый шестиполосный мост с двухуровневой развязкой на перекрестке с улицей Святослава Рихтера, продлить путепровод в сторону Овидиопольской дороги, а под ним организовать кольцевое движение. Компания должна выполнить работы до 31 декабря 2024 года.

Проект реконструкции «Одесская жизнь» публиковала ранее.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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