В Одессе могут отменить тендер на реконструкцию Ивановского моста: причина

Как стало известно из материалов Хозяйственного суда Одесской области, расторжения договора на реконструкцию аварийного Ивановского путепровода в Одессе добивается Малиновская окружная прокуратура города.

Правоохранители считают, что тендер, который объявило управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, провели с нарушениями законодательства, в связи с чем требуют признать его результаты недействительными.

Исковые требования также обоснованы нарушением постановления Кабинета Министров Украины «Об эффективном использовании бюджетных средств» при проведении закупки товаров и услуг за бюджетные средства.

Очередное заседание по делу состоится 17 января. Суд вызывает представителей городского совета и Южного офиса Госаудитслужбы.

Как писала «Одесская жизнь», конкурс на реконструкцию Ивановского моста был объявлен в декабре 2021 года, а аукцион состоялся только в апреле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны. В нем участвовали две крупнейшие дорожные компании Украины — ООО «Автомагістраль-Південь» и «Ростдорстрой».

Победила «Автомагістраль-Південь», чье предложение было на 8 млн грн дешевле.

Подрядчик сначала должен полностью демонтировать нынешний путепровод. А затем — строить новый шестиполосный мост с двухуровневой развязкой на перекрестке с улицей Святослава Рихтера, продлить путепровод в сторону Овидиопольской дороги, а под ним организовать кольцевое движение. Компания должна выполнить работы до 31 декабря 2024 года.

Проект реконструкции «Одесская жизнь» публиковала ранее.