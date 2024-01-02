Не суд, так школа: кто выиграл тендер в Одессе более чем на 109 миллионов гривен

Об этом стало известно на платформе госзакупок Prozorro.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Здание, построенное еще в 1875 году, практически построят заново. Реконструкция учебного заведения должна быть завершена по 31 декабря 2024 года.

Среди указанных работ — усилить все опорные конструкции, обновить перекрытия, построить новые стены и перестенки, заменить окна и двери, обновить все внутренние коммуникации, обустроить пандус и подъемник для маломобильных посетителей, утеплить фасады и обновить пищеблок и школьную мебель.

Стоит отметить, что тендер выиграла компания, являвшаяся единственным участником аукциона. Известной же в Одессе она стала после победы в скандальном тендере на реконструкцию Киевского районного суда Одессы. Там стоимость ремонтных работ составляла более 106 миллионов гривен.

Но благодаря еженедельным акциям одесситов под горсоветом привели к блокированию выделения средств на ремонт суда.