Страстная пятница — это скорбный день, напоминающий о несправедливой смерти Иисуса, как искупление Им грехов всего человечества. В эту дату в храмах проводятся специальные службы, а также выносят Плащаницу, в которую было завернуто тело Христа.

История Страстной пятницы

Библия повествует, что после Тайной вечери Иисуса задержали по указанию иудейских первосвященников. Христа обвинили в богохульстве, поскольку Он назвал себя Сыном Божиим.

Иисуса повели на допрос к префекту Понтию Пилату, который подверг его пыткам. Хотя считается, что сам Пилат не считал Иисуса виновным и хотел отпустить, а казнить реального преступника Варавву. Но по требованию народа он был вынужден отправить на казнь Христа. Божьего Сына распяли на кресте, и в момент его смерти произошло землетрясение.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В давние времена в этот день придерживались определенных ограничений и запретов.

День посвящают молитве, чтению Евангелия и размышлениям. Особенно важно участие в церковной службе, во время которой выносят Плащаницу.

В этот день рекомендуется полный отказ от еды до вечера или только хлеб и вода. Это акт смирения и сопереживания страданием Христа.

В Страстную пятницу желать зла другим людям, употреблять алкоголь.

Страстная пятница — не время для музыки, развлечений или любых громких мероприятий.

В Страстную пятницу запрещается давать и брать деньги взаймы.

В этот день также нельзя убирать, шить, вышивать, прясть, мыть окна. Также запрещается работа с металлическими инструментами в этот день.

Также в Страстную пятницу нельзя выполнять никакую работу, связанную с обработкой земли. В частности, нельзя сажать семена. Считается, что они не дадут урожай.

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