Страсна п’ятниця – це скорботний день, що нагадує про несправедливу смерть Ісуса, як спокуту Ним гріхів усього людства. У цю дату в храмах проводять спеціальні служби, а також виносять Плащаницю, в яку було загорнуто тіло Христа.
Історія Страсної п’ятниці
Біблія оповідає, що після Таємної вечері Ісуса затримали за вказівкою іудейських первосвящеників. Христа звинуватили в богохульстві, оскільки Він назвав себе Сином Божим.
Ісуса повели на допит до префекта Понтія Пілата, який піддав його тортурам. Хоча вважається, що сам Пілат не вважав Ісуса винним і хотів відпустити, а стратити реального злочинця Варавву. Але на вимогу народу він був змушений відправити на страту Христа. Божого Сина розіп’яли на хресті, і в момент його смерті стався землетрус.
Що не можна робити у Страсну п’ятницю
У давні часи в цей день дотримувалися певних обмежень і заборон.
- День присвячують молитві, читанню Євангелія та роздумам. Особливо важлива участь у церковній службі, під час якої виносять Плащаницю.
- Цього дня рекомендується повна відмова від їжі до вечора або тільки хліб і вода. Це акт смирення і співпереживання стражданням Христа.
- У Страсну п’ятницю не можна бажати зла іншим людям, вживати алкоголь.
- Страсна п’ятниця – не час для музики, розваг чи будь-яких гучних заходів.
- У Страсну п’ятницю забороняється давати і брати гроші в борг.
- Цього дня також не можна прибирати, шити, вишивати, прясти, мити вікна. Також забороняється робота з металевими інструментами.
- Також у Страсну п’ятницю не можна виконувати жодної роботи, пов’язаної з обробкою землі. Зокрема, не можна садити насіння. Вважається, що воно не дасть урожаю.
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