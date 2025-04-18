Страсна п’ятниця – це скорботний день, що нагадує про несправедливу смерть Ісуса, як спокуту Ним гріхів усього людства. У цю дату в храмах проводять спеціальні служби, а також виносять Плащаницю, в яку було загорнуто тіло Христа.

Історія Страсної п’ятниці

Біблія оповідає, що після Таємної вечері Ісуса затримали за вказівкою іудейських первосвящеників. Христа звинуватили в богохульстві, оскільки Він назвав себе Сином Божим.

Ісуса повели на допит до префекта Понтія Пілата, який піддав його тортурам. Хоча вважається, що сам Пілат не вважав Ісуса винним і хотів відпустити, а стратити реального злочинця Варавву. Але на вимогу народу він був змушений відправити на страту Христа. Божого Сина розіп’яли на хресті, і в момент його смерті стався землетрус.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю

У давні часи в цей день дотримувалися певних обмежень і заборон.

День присвячують молитві, читанню Євангелія та роздумам. Особливо важлива участь у церковній службі, під час якої виносять Плащаницю.

Цього дня рекомендується повна відмова від їжі до вечора або тільки хліб і вода. Це акт смирення і співпереживання стражданням Христа.

У Страсну п’ятницю не можна бажати зла іншим людям, вживати алкоголь.

Страсна п’ятниця – не час для музики, розваг чи будь-яких гучних заходів.

У Страсну п’ятницю забороняється давати і брати гроші в борг.

Цього дня також не можна прибирати, шити, вишивати, прясти, мити вікна. Також забороняється робота з металевими інструментами.

Також у Страсну п’ятницю не можна виконувати жодної роботи, пов’язаної з обробкою землі. Зокрема, не можна садити насіння. Вважається, що воно не дасть урожаю.

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