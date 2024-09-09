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Одесса вошла в список городов, где будут больше всего отключать свет зимой

Одесса вошла в список городов, где будут больше всего отключать свет зимой

Худшая ситуация с электроснабжением зимой будет в Киеве, Одессе и Харькове. Эти три города являются «слабыми местами» в энергосистеме Украины.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью ТСН.

По словам эксперта, в Одессе для покрытия дефицита электрогенерации в зимний период сейчас устанавливают генерирующие мощности.

«Харьков вообще под прямым огнем, там любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие риски военные. Киев и Одесса — огромные пункты потребления. В Одессе генерации собственной почти нет, там сейчас устанавливаются генерирующие мощности, которые, дай бог, прикроют водоснабжение. Это будет очень хорошо, если они успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения на город. Потому что это критически важные вещи», — пояснил Харченко.

Столицу Украины эксперт назвал «безумно дефицитным городом» и зимой там может вообще не быть света по 16 часов в сутки.

«Киеву зимой не хватает 700-900 мегаватт мощности, которые надо завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенными, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально», — сказал Харченко.

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Директор Центра исследований энергетики описал два сценария того, как Украина может пройти отопительный сезон. При первом сценарии, когда не будет морозов, российских атак и попаданий по объектам энергоинфраструктуры, отключения будут длиться 4-8 часов в сутки.

Если нам не повезет, то при температуре воздуха ниже 10-15 градусов, стоит готовиться к отключениям по 12-16 часов.

Напомним, 4 сентября Александр Харченко сообщил об аварии на Южно-Украинской АЭС. В то же время в Энергоатоме эту информацию опровергли. Глава Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что мощность энергоблока Южноукраинской АЭС снижена на треть из-за сбоя в работе насоса:

«На Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Идентифицирована повышенная вибрация насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор».

 

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