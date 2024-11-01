В Одессе стартует отопительный сезон

С понедельника 4 ноября в Одессе начинается отопительный сезон 2024/2025. Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.
В первую очередь централизованное отопление планируют включить в детских садах, школах и в больницах, сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы».
Поскольку запуск отопления — сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города продлится от одной недели до 10 дней.
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По состоянию на сегодня в Одессе подготовлены к работе все котельные, находящиеся на балансе предприятия.
О том, как Одесса готовится к холодам и как накажут должников за тепло, «Одесской Жизни» рассказала заместитель городского головы Анна Позднякова.