В Одессе стартует отопительный сезон

В первую очередь централизованное отопление планируют включить в детских садах, школах и в больницах, сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы».

Поскольку запуск отопления — сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города продлится от одной недели до 10 дней.

По состоянию на сегодня в Одессе подготовлены к работе все котельные, находящиеся на балансе предприятия.

О том, как Одесса готовится к холодам и как накажут должников за тепло, «Одесской Жизни» рассказала заместитель городского головы Анна Позднякова.