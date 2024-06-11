Одесса готовится к блэкаутам: возле двух котелен установят мини-ТЭЦ

Об этом говорится в Проекте Инвестиционной программы КП«Теплоснабжение города Одессы» до 30 сентября 2025 года.

Целью разработки инвестиционной программы является создание системы распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок.

Программа на 30 млн грн для обустройства и налаживания таких установок в Одессе была одобрена на комиссии по вопросам ЖКХ, которая состоялась на прошлой неделе. Решение планируют утвердить на сессии горсовета 26 июня. Об этом в facebook сообщил даепутат Одесского горсовета Петр Обухов.

По его словам, с закупкой когенерационных газовых установок Одессе поможет Япония:

«Японцы выделили деньги на это ООН. А именно закупкой занимается ООН. В конце года прошли тендеры. Изготовление таких установок занимает 11 месяцев».

Как рассказала на комиссии директор КП «ТГО» Анна Позднякова, установки появятся, в первую очередь, в Киевском районе и будут покрывать территорию от площади Толбухина до конца микрорайона Таирова. Они будут давать тепло и воду при отключении света для 250 тысяч человек.

Суммарно они будут генерировать 6.6 МВт электричества. При этом они будут давать электроэнергию и вне отключения света. Переизбыток электричества будут продавать в общую энергосистему.

Также планируется установка еще 7 систем в других районах города. Общая мощность будет 29 МВт. Этого хватит, чтобы весь город был с теплом и водоснабжением.

Отмечается, что все малые муниципальные котельные Одессы еще с прошлой зимы оборудованы генераторами. Но для больших котельных нужна очень большая мощность, поэтому без когенерационных установок их не запустить.

Как работает мини-ТЭЦ

Когенерация – это процесс, который предусматривает одновременное производство электрической и тепловой энергии. Когенерация позволяет максимально использовать весь потенциал собственной генерации энергии и повысить общий КПД электростанции до 90% и более. Когенерационные установки малой мощности, так называемые мини-ТЭЦ, способные обеспечить тепловой и электрической энергией отдельные здания или предприятия.

При выработке электрической энергии в когенерационной установке параллельно выделяется тепло – это тепло от отходящих газов, масла и антифриза, которые охлаждают двигатель. Тепло отводится с помощью комплекта теплообменников для подогрева сетевой воды и утилизатора выхлопных газов для подогрева сетевой воды или производства пара. Таким образом, в процессе когенерации тепловая энергия используется максимально эффективно.

Вырабатываемая электроэнергия может быть использована на собственные нужды или продана в централизованную сеть по коммерческой цене. Тепловая энергия используется на нужды предприятия или может быть продана абонентам.

Тепловые станции Украины заменит распределенная генерация и возобновляемые источники энергии

Вместо 20 крупных мощных электростанций в энергосистеме Украины должно появиться 100-200 рассредоточенных по стране маневровых установок меньшей мощности. Это могут быть газовые установки, тепловые станции на биотопливе, системы накопления энергии. Об этом рассказал председатель правления ЧАО «НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Владимир Кудрицкий сообщил, что ряд проектов новой распределенной генерации уже в стадии активного развития. Ставка делается на традиционные для Европы, США, Японии проекты по установке систем накопления энергии. Новая генерация должна будет через два-три года полностью или почти полностью заместить существующую тепловую генерацию.