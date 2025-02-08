Всего в финале нацотбора приняли участие 10 участников: Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat, и ДК Энергетик.

Членами жюри в этом году стали победительница «Евровидения-2016» Джамала, лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец и солистка группы GO_A, представителей Украины на «Евровидении-2021», Екатерина Павленко.

В итоге жюри отдало коллективу Ziferblat 9 баллов, а зрители, которые имели возможность голосовать через приложение «Дія» и через СМС, отдали этому коллективу 10 баллов.

Отметим, что это была уже третья попытка музыкантов попасть на «Евровидение», и на этот раз она оказалась успешной.

Напомним, годом ранее Украину на «Евровидении» представлял дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria». Тогда представительницы Украины заняли на конкурсе почетное третье место из 25 выступающих стран, набрав в общей сложности 453 балла.

Предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение» состоится в швейцарском городе Базель. Первые полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а грандфинал – 17 мая.

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