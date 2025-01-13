Об этом сообщает Суспільне.

Принять участие в опросе могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение Дія и в разделе «Сервисы» выбрать «Опрос». Опрос продлится с 13 января по 17 января до 10:00.

Среди 10 кандидатов на вакантное место финалиста, за которого можно отдать свой голос, певец Муаяд из Одессы. Он в списке идет под номером 2.

Муаяд Абдельрахим — украинский певец родом из Одессы. Почти сразу после его рождения семья перебралась на Родину отца — Сирию, а затем вернулась в Украину. Победитель украинского музыкального проекта «Поют все!». Участник всеукраинских и международных вокальных конкурсов, среди которых «Черноморские игры», «Украинская песня», «Молодая Галичина» и другие.

Полный список кандидатов на участие в финале Нацотбора-2025:

ENLEO — «SUPERNOVA» МУАЯД — «AMNESIA» BRYKULETS — «Кришталевые» Ranrawi — «Anymore» GRISANA — «Kohoney» Слушай Сашу — «Живи» MON FIA — «Dive Inside» YAGODY — «БрамаЯ» Старикова Хрыстына — «Подъем» FIЇNKA — «Культура»



Где и когда пройдет Евровидение-2025

69-й Песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года.

Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней «The Code» на Евровидении-2024. Соответственно, 38 стран примут участие в конкурсе, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах.

В большом финале к 20 победителям полуфиналов присоединятся представители стран «Большой пятерки»: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также прошлогодняя страна-победительница Швейцария.

Полный перечень финалистов Нацотбора обнародуют не позднее 17 января.

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