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Нацотбор на «Евровидение»-2024: из-за сбоя в приложении «Дiя» голосование продлили

Нацотбор на «Евровидение»-2024: из-за сбоя в приложении «Дiя» голосование продлили

Вечером субботы, 3 февраля, в Украине проходил финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2024 года. Но на этот раз не обошлось без неприятного инцидента. Рассказываем подробности.

Из-за сбоя в «Діе» голосование решили продлить

Зрители должны были отдавать свои голоса за понравившегося участника конкурса в приложении «Дія», но, видимо, из-за массового нашествия пользователей (вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, было зарегистрировано аж 15 тысяч) произошел масштабный сбой, и приложение «легло». Таким образом, пользователи не могли войти в приложение и выбрать фаворита.

Лишь около 23:00 «Дія» снова заработала и голосование возобновилось.

В связи с техническими неполадками голосование решили продлить до вечера 4 февраля.

Сегодня в 15:15 состоится повтор финального концерта Национального отбора на Евровидение, после чего в прямом эфире закроют линии голосования и объявленные результаты. Прямой эфир начнется в 19:05.

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«Уничтожено: приложение Дiя»

Стоит отметить, что украинцы отреагировали на сложившуюся ситуацию со свойственным нам юмором, и в соцсетях, как водится в подобных случаях начали плодиться шутки и мемы. Например, такие:

Дия, мем

Дия и Зеленский, мем

Дия уничтожена, мем

Кстати, глава Минцифры Максим Федоров уже извинился за сложившуюся ситуацию и заверил: впредь подобная неприятность с приложением не повторится.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, команда «Дії» увеличила мощности в 5 раз, а запросов поступило больше в 20 раз.

«И потому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к схожим волнам трафика… Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, но все желающие в течение дня смогут проголосовать»,

‒ заверил чиновник.

Участница из Белгород-Днестровского сняла свою кандидатуру

А вот кому-то из участников отбора было вовсе не до шуток. Так, сегодня стало известно, что певица SKYLERR из Белгорода-Днестровского сняла свою кандидатуру с нацотбора на Евровидение-2024. По ее мнению, из-за сбоя в приложении «Дiя» голоса могли засчитать некорректно.

певица SKYLERR из Белгорода-Днестровского

«Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, какое в моменте. В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации участвовать мне не интересно»,

‒ прокомментировала свое решение певица.

«Она точно победит!»

Отметим, что в этом году из-за соображений безопасности в дни войны украинским зрителям показали выступления конкурсантов не в прямом эфире, а в записи. Шоу записали еще накануне, 2 февраля.

И еще впервые в истории украинского нацотбора на Евровидение выступления участников и комментарии ведущих и жюри сопровождались переводом на язык жестов.

Самым настоящим открытием шоу стала сурдопереводчица Екатерина Заботкина – зрители подметили ее талант и харизму, а кто-то даже заверил: «Она точно победит!»

Напомним, в этом году Евровидение состоится в Мальме (Швеция). К слову, город уже получил особые ключи песенного конкурса, но и тут не обошлось без непримтного инцидента. Об этом «Одесская жизнь» писала в материале «Символ Одессы стал ключом от Евровидения, и это вызвало скандал».

Так что, как говорится, продолжение следует…

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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