Загалом у фіналі нацвідбору взяли участь 10 учасників: Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat і ДК Енергетик.

Членами журі цього року стали переможниця «Євробачення-2016» Джамала, лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець та солістка гурту GO_A, представників України на «Євробаченні-2021», Катерина Павленко.

В результаті журі віддало колективу Ziferblat 9 балів, а глядачі, які мали можливість голосувати через додаток «Дія» та через СМС, віддали цьому колективу 10 балів.

Відзначимо, що це була вже третя спроба музикантів потрапити на «Євробачення», і цього разу вона виявилася успішною.

Нагадаємо, роком раніше Україну на «Євробаченні» представляв дует співачки Jerry Heil та реперки Alyona Alyona з піснею «Teresa & Maria». Тоді представниці України посіли на конкурсі почесне третє місце серед 25 виступаючих країн, набравши в загальному рахунку 453 бали.

69-й конкурс пісні «Євробачення» відбудеться у швейцарському місті Базель. Перші півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а грандфінал – 17 травня.

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