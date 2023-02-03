На Староконном рынке открыли мемориальную доску погибшему на войне одесситу

Одесский фронтовой кот: освобождал Херсон и оборонял Соледар Этот котик появился на свет в селе под Аккерманом. Приблудился к моему сыну, который служил там в начале войны. Затем пушистый товарищ входил вместе с ВСУ в Херсон, отстаивал Соледар… ПОДРОБНЕЕ

Когда освободят Крым: аннексия, сопротивление и ожидание военных Несмотря на все тяготы войны, украинцы не собираются отдавать рашистким захватчикам ни пяди родной земли. И полной победой над агрессорами должно стать освобождение всех украинских территорий — деоккупация Крыма и Донбасса. Как был оккупирован Крым, и когда Украина освободит полуостров, у крымчан и военных экспертов узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Пенсионеры связали более 100 пар носков для воинов ВСУ (видео) В конце ноября газета «На пенсии» объявила всеукраинскую акцию «Подари тепло»: читателям предложили связать носки для военных ВСУ и отправить их в редакцию. Всего за месяц украинцы прислали более 100 пар носков. ПОДРОБНЕЕ

10 месяцев войны: о главных поражениях, победах и угрозах россии Вот уже десять месяцев наша страна ведет войну с российскими агрессорами. За это время Украине пришлось пережить и горькие поражения, и долгожданные победы. В преддверии нового года «Одесская жизнь» вспоминает главные завоевания и потери нашей страны в этой войне. ПОДРОБНЕЕ