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На Староконном рынке открыли мемориальную доску погибшему на войне одесситу

На Староконном рынке открыли мемориальную доску погибшему на войне одесситу

В Одессе на Староконном рынке прошла церемония открытия мемориальной доски Михаилу Фунтовому — бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшему на Херсонском направлении в августе минувшего года.

Об этом сообщает общественная организация Veterans HUB ODESA

В мирной жизни Иван Фунтовой был предпринимателем, работал здесь же, на старейшем одесском Староконном рынке.

В торжественно-скорбной церемонии приняли участие вдова Ивана Фунтового, его дочь, близкие, родные погибшего, побратимы морские пехотинцы, а также члены волонтерского центра, который Иван Фунтовой вместе с другими предпринимателями организовал на Староконном рынке.

Мемориальную табличку освятил военный капеллан, бывший пленник рашистских оккупантов отец Василий Вирозуб.

Вечная память Герою!

Мемориальная доска на Староконном рынке
Мемориальная доска на Староконном рынке
Мемориальная доска на Староконном рынке
Мемориальная доска на Староконном рынке
Мемориальная доска на Староконном рынке
Мемориальная доска на Староконном рынке
Мемориальная доска на Староконном рынке

Фото — Veterans HUB ODESA.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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