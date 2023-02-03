На Староконном рынке открыли мемориальную доску погибшему на войне одесситу

В Одессе на Староконном рынке прошла церемония открытия мемориальной доски Михаилу Фунтовому — бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшему на Херсонском направлении в августе минувшего года.
Об этом сообщает общественная организация Veterans HUB ODESA
В мирной жизни Иван Фунтовой был предпринимателем, работал здесь же, на старейшем одесском Староконном рынке.
В торжественно-скорбной церемонии приняли участие вдова Ивана Фунтового, его дочь, близкие, родные погибшего, побратимы морские пехотинцы, а также члены волонтерского центра, который Иван Фунтовой вместе с другими предпринимателями организовал на Староконном рынке.
Мемориальную табличку освятил военный капеллан, бывший пленник рашистских оккупантов отец Василий Вирозуб.
Вечная память Герою!
Фото — Veterans HUB ODESA.