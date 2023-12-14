Стало відомо, як в Одесі виглядатимуть таблички в пам’ять про загиблих військових

Сьогодні, 14 грудня, члени історико-топонімічної комісії Одеської міськради проголосували за єдиний дизайн меморіальних табличок, які встановлюватимуть на будинках, де мешкали загиблі захисники України.

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Пам’ятні знаки будуть виконані у стилі нагороди Хрест бойових нагород. Напис на табличках виконуватиметься спеціально підібраним шрифтом.

Таблички будуть виконані з композитного матеріалу небесно-блакитного кольору із золотою окантовкою. На них буде вказано ім’я та позивний загиблого військовослужбовця, роки його життя та інша інформація.

фото – Думська

Ідею дизайну, який розробив графік Ніл Хасевич презентували учасники проекту «Літери у місті».

Як приклад було презентовано табличку з інформацією про Ігоря Терьохіна – відомого одеського журналіста, письменника та сомельє, воїна 126-ї бригади тероборони, який загинув у Херсонській області в січні 2023 року.

Раніше в мерії Одеси визначилися з уніфікованими надгробками на могилах захисників, які загинули на війні з росією.