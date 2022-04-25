Спасатели назвали число погибших и пропавших без вести после ракетного обстрела Одессы

Сейчас известно о семи погибших и одном пропавшем без вести после попадания российской ракеты в жилой дом на Таирова 23 апреля 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации службы спасения, после ракетного удара по дому на Королева объявилен в розыск один человек, которого не нашли под завалами. Есть предположения, что он мог находиться в здании при попадании ракеты, но его тело не нашли.

Сейчас в ГСЧС по-прежнему сообщают о 7 погибших. Хотя ранее другими представителями властей озвучивалась цифра в восемь человек.

Напомним, что спасатели закончили разбор завалов в ЖК «Тирас», в который 23 апреля попала российская ракета. Теперь в здании проведут экспертизу, чтобы определить, возможно ли отремонтировать дом.

Ранее сообщалось, что жилой многоэтажный дом в микрорайоне Таирова, куда 23 апреля 2022 угодил вражеский снаряд, возможно удастся восстановить и не признавать его аварийным. Но окончательные выводы сделает экспертиза.

Сейчас на стационарном лечении в городских больницах Одессы находятся 10 человек, пострадавших в результате ракетных обстрелов рашистами 23 апреля. Все они в стабильном состоянии разной степени тяжести.

Напомним, в субботу, 23 апреля 2022 года,Одесса подверглась массированному обстрелу. Рашисты выпустили на город 8 ракет.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Пострадали мирные жители.

Погибли 8 человек, в том числе 3-х месячная девочка. Порядка двух десятков человек были ранены.

Также стало известно, что ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.