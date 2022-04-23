Новости Одессы и Одесской области

По Одессе нанесли массированный ракетный удар

По Одессе нанесли массированный ракетный удар

Одессу обстреляли крылатыми ракетами. Повреждены объекты инфраструктуры, есть информация о пожаре в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг» вооруженных сил Украины, по Одессе нанесен ракетный удар.

Есть попадания в объекты инфраструктуры. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется. Одесситов просят не публиковать сообщения, не распространять видео и фото о местах и результатах попаданий. Враг может скорректировать цели и нанести повторные удары.

Одесская ПВО активно противодействовала атаке. Предположительно, одна ракета была сбита.

При этом местные телеграм-каналы сообщают о большом пожаре в одном из высотных ЖК. Сгорели две машины во дворе, у всех, кто снимает последствия, спецслужбы забирают телефоны. Несколько квартир разрушены сильно, в остальных вылетели окна. О пострадавших информации пока нет.

Одна из крылатых ракет «Калибр» пролетает над Одессой. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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